Jakubiak mocno o niemieckich neonazistach: „Hitler znalazł sobie Żydów, teraz jednoczą się przeciw imigrantom. To skończy się tragedią!”

„Europa Zachodnia, a w większości Niemcy, na wejściu Polski do Unii Europejskiej zarobili ponad bilion euro. Tu nie chodzi o dobre intencje – to po prostu biznes. Skończy się biznes, to nie będzie już dobrych Polaków” – mówił Marek Jakubiak, komentując obecną, wewnętrzną politykę niemiecką.

W rozmowie z portalem wpolityce.pl poseł niezrzeszony nie ukrywał, że obecnie Niemcy są krajem niebezpiecznym, rządzonym przez mafijne grupy imigrantów.

„Jeżeli jestem dobrze zorientowany, to w tych samych Niemczech są setki terrorystów, których policja nie jest w stanie zatrzymać. Zaginęło też ponad sto tysięcy uchodźców. Powstaje pytanie, czy Niemcy są państwem bezpiecznym. Na oczach innych ludzi molestuje się, a nawet gwałci się kobiety w noc sylwestrową w Kolonii” – wspominał Jakubiak.

Poseł podkreślił również, że przy takim stanie wewnętrznego zagrożenia Polacy powinni kilkukrotnie zastanowić się przed wyjazdem na zachód.

„Oczywiście, że mamy się czego obawiać. Tam Polak zawsze był gorzej traktowany. I każdy, kto wyjeżdża tam pracować, musi to wiedzieć. Powinniśmy wyraźniej pokazywać te zagrożenia. Być może nie opłaca się wyjeżdżać do Niemiec po parę złotych więcej. Czas wracać do Polski, budować Polskę” – mówił polityk.

W rozmowie padło również pytanie dotyczące neonazistów. Od kilku miesięcy słychać zdecydowane zaostrzenie ich działań, do radykalnych partii przystępują setki, jeśli nie tysiące obywateli, którzy chcą podjąć realną, uliczną walkę z imigrantami.

Zdaniem posła Jakubiaka, łatwo doszukać się w tym przypadku analogii historycznych.

„Jest to oczywiście duży problem i będzie on narastał. Hitler „znalazł sobie Żydów” i poprowadził przeciw nim cały naród niemiecki. A teraz będą jednoczyć się przeciwko imigrantom. To skończy się tragedią” – podsumował.

Źródło: wpolityce.pl / NCzas.com