Jakubiak o koalicji z Wolnością i Ruchem Narodowym. „Nie wiem, czy chcę współpracy. Mój stosunek do UE jest diametralnie inny”

Jak co piątek „Nocne Polaków rozmowy” prowadzone przez posła Marka Jakubiaka. Poseł zapewniał, że chce zjednoczenia, a on nie musi stać na czele nowej formacji. Tymczasem mówi, że niekoniecznie chce dołączyć do koalicji Wolności z Ruchem Narodowym.

Poseł Marek Jakubiak przeprosił Korwin-Mikkego, że przegapił dwa telefony od prezesa partii Wolność. Podkreślił, że to jego wina spowodowała, że nie zawarł już teraz koalicji z Wolnością i Ruchem Narodowym.

Ponadto dodawał, że niekoniecznie będzie chciał współpracować z Wolnością i Ruchem Narodowym, dlatego że nie zgadza się z twardym sprzeciwem wobec Unii Europejskiej. Podkreślał, że nie wyobraża sobie wyjścia Polski z UE i poparcia dla Polexitu. Jakubiak wierzy, że UE można naprawić.

– Ja jestem zdania, że Unia jest do reformowania. To musi być luźny związek państw, które żyją bez granic i żyją z wolnego handlu, takie EWG – mówi Jakubiak. Przecież jednak dokładnie tego samego, czyli powrotu do strefy wolnego handlu chcą przedstawiciele Wolności.

Być może p. Marek Jakubiak nie wyklucza jednak współpracy z Wolnością i Ruchem Narodowym, byle nie z hasłem Polexitu. Możliwe także że wyobrażał sobie, że to on będzie sprawcą zjednoczenia, a nie dołączy do koalicji zainicjowanie przez kogoś innego.

Jakubiak odpowiedział także na pytanie widza o rozmowy z koalicją. – Prowadzimy takie rozmowy. Czy coś z tego wyjdzie? Ruch Narodowy uważa, że Jakubiak chce im coś zabrać – mówił poseł. Ewidentnie starał się jednak nie rozwijać za bardzo tego tematu.