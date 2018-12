Koszmarna pogoda w weekend! Będzie wyjątkowo wietrznie i deszczowo. Na szczęście nie tak, jak pięć lat temu [VIDEO]

Planujesz w weekend aktywność na świeżym powietrzu? Dobrze się ubierz. Będzie naprawdę mocno wiało, choć nie tak mocno jak wówczas gdy nad Polską szalał orkan Ksawery.

Polskę opuścił front atmosferyczny, za którym napłynęło ciepłe i wilgotne powietrze. Nad Morzem Północnym jednak oraz nad Atlantykiem gnieżdżą się aktywne niże, które w środowisku prądu strumieniowego są dość głębokie.

Jeden z takich niżów przesunie się w nadchodzący weekend nad Skandynawię.

Stunning cyclone centred just offshore north-west Scotland today.

Image taken from @DundeeSat at 12:51 this afternoon. pic.twitter.com/o5wsL8VOHj

— wxcharts (@wxcharts) December 7, 2018