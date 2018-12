Koszmarny wypadek na Dolnym Śląsku! Jedna osoba nie żyje, 15 rannych w wypadku autokaru na S3

Koszmarny wypadek na Dolnym Śląsku. Jedna osoba nie żyje, 15 zostało rannych, w tym pięć ciężko, w wypadku autokaru na drodze S3 pod Suchą Górą w powiecie polkowickim na Dolnym Śląsku. Autobusem podróżowało 51 osób, w tym osoby niepełnosprawne.

Do wypadku autokaru doszło w czwartek wieczorem pod miejscowością Sucha Górna w powiecie polkowickim na Dolnym Śląsku. Autobus, który jechał z jarmarku bożonarodzeniowego we Wrocławiu do Pszczewa, przewrócił się przed wjazdem na rondo drogi ekspresowej S3. Podróżowało w nim 49 pasażerów i dwóch kierowców.

„Autobus wpadł w poślizg podczas hamowania, a następnie wypadł z drogi i wpadł do rowu” – przekazał Krzysztof Zaporowski z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Poinformował, że w wypadku jedna osoba zginęła a 15 rannych trafiło do szpitala. „To osoby w różnym stanie. Na miejscu służby medyczne w dalszym ciągu diagnozują pasażerów autokaru i będą decydować o tym, czy ktoś jeszcze zostanie przewieziony do szpitala” – przekazał Zaporowski.

Jak powiedział mł. bryg. Piotr Woźniakiewicz z polkowickiej Państwowej Straży Pożarnej autokarem podróżowały osoby niepełnosprawne. Wśród pasażerów były osoby w różnym wieku, w tym dzieci.

W wyniku wypadku zablokowana została droga w kierunku Zielonej Góry. Utrudnienia mają potrwać do ok. godz. 1.30. – informuje GDDKiA.

