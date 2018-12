„Nieludzka bestia”. Zabił rodziców, bo nie pomogli mu zostać „dziewczyną”

20-latek z amerykańskiego stanu Maine został skazany na 40 lat więzienia za zabicie swych rodziców. Zamordował ich bo nie pomogli mu zmienić płci.

Andrea Balcer miał 17 lat kiedy dokonał swej zbrodni. Zabił ojca i matkę, zadając jej 9 ciosów nożem, a na koniec małego psa chihuahua, bo ten nie przestawał szczekać.

Jak tłumaczył w sądzie, powodem zbrodni było to, że rodzice nie pomagali mu zmienić płci. Andrea umyślił sobie, że zostanie kobietą. W czasie rozprawy mówił, że przez całe lata był molestowany przez matkę i maltretowany psychicznie i fizycznie przez ojca.

Oskarżeniom zwyrodnialca zaprzeczyli pozostali członkowie rodziny, których prosił o wybaczenie.

„Pamiętam jak ją fałszywie oskarżałeś (matkę – przyp. red.) i przerażenie na twarzach rodziny, która tego słuchała. Jesteś nieludzką bestią i robię się chory gdy widzę, że udajesz kogoś innego” – napisał w liście do mordercy jego brat Christopher.

Kolejny z braci – Carl zeznał, że ze strony rodziców nie było żadnych negatywnych uczuć wobec nastolatka.

– Była tylko rezygnacja, a ostatecznie zaakceptowali to, że chce zmienić płeć – powiedział. – To wyjątkowe tchórzostwo, by usprawiedliwiać zbrodnię swoją dysforią płciową.

W stanie Maine maksymalna kara wynosi 55 lat więzienia. Andrea Balcer został skazany na 40, gdyż jak uzasadnił są przyznał się do winy, a wcześniej nie popełnił żadnego przestępstwa.