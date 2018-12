Policja zatrzymała kierowcę autokaru, który spowodował śmiertelny wypadek na drodze S3. Zginęła tam jedna osoba, 24 zostały ranne

Policja zatrzymała kierowcę autokaru, który spowodował śmiertelny wypadek na drodze S3. W efekcie zdarzenia zginęła jedna osoba, 24 zostały ranne, w tym pięć ciężko. Jak dowiedziała się PAP, stan poszkodowanych jest stabilny.

Do wypadku autokaru doszło w czwartek po godz. 21 pod miejscowością Sucha Górna w powiecie polkowickim na Dolnym Śląsku. Autobus, który jechał z jarmarku bożonarodzeniowego we Wrocławiu do Pszczewa, przewrócił się przed wjazdem na rondo drogi ekspresowej S3.

Autokar wiózł 49 pasażerów i dwóch kierowców. Autokarem podróżowały osoby niepełnosprawne. Wśród pasażerów były osoby w różnym wieku, w tym dzieci. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, dorosła kobieta. 24 zostały ranne, w tym pięć ciężko.

„Autobus wpadł w poślizg podczas hamowania, a następnie wypadł z drogi i wpadł do rowu i przewrócił się na bok” – przekazał PAP Krzysztof Zaporowski z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Jak powiedział PAP Tomasz Kozieł rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, do którego trafili najciężej ranni poszkodowani, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

„Jedna osoba przeszła operację neurochirurgiczną, druga ortopedyczną. Stan pacjentów jest stabilny i nie zagraża ich życiu” – powiedział rzecznik.

Rzecznik polkowickiej policji sierż. Przemysław Rybikowski powiedział PAP, że kierowca autokaru został zatrzymany do wykonania dalszych czynności śledczych zaplanowanych w piątek. „Był badany na zawartość alkoholu i był trzeźwy. W piątek zostaną wykonane kolejne czynności procesowe w tej sprawie” – dodał rzecznik.

Policja przywróciła ruch na drodze S3 ok. 4 nad ranem.

(PAP)