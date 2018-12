Ta sama wiertarka jest dużo droższa w Lidlu w Polsce, niż w Niemczech. Dyskont tłumaczy dlaczego tak jest

Internauta zwrócił uwagę na niby świąteczne promocje Lidla. Jak się okazuje Niemiec za ten sam produkt zapłaci mniej, niż mniej zarabiający Polak. Klienci są oburzeni. „Zdzierają z Polaczków ile się da”. Lidl Polska stara się tłumaczyć czemu u nas są czasem wyższe ceny za te same produkty.

Internauta Bartek Zieliński porównał ceny tej samej wiertarki w niemieckim Lidlu i w polskim. W polskim Lidlu za wiertarko-wkrętarkę z silnikiem bezszczotkowym trzeba zapłacić 349 zł, podczas gdy w Lidlu w Niemczech już tylko około 256 zł (59,99 euro).

Lidl Polska stara się tłumaczyć czemu za taki sam produkt Hans Schmit płaci o 93 zł mniej niż Jan Kowalski.

„Bartku, różnice w cenach produktów wynikają z wielu czynników takich: jak koszty transportu czy magazynowania, wysokości podatku VAT, akcyzy, koszt produkcji opakowań, wielkości zamówień oraz liczby sklepów działających na terenie danego państwa” – wyjaśnia Lidl Polska.

„Przykładowo w Niemczech działa ponad 3000 sklepów Lidl, gdy w Polsce liczba ta wynosi ponad 600. Przy składaniu zamówień u dostawców, Lidl w Niemczech posiada blisko pięciokrotnie większą siłę nabywczą, co przekłada się na obniżenie cen jednostkowych produktów w tym kraju. Zapewniamy jednak, że staramy się, aby oferowane przez nas ceny były jak najbardziej korzystne dla naszych klientów, również w porównaniu do oferty naszej konkurencji w Polsce” – tłumaczy niemiecki dyskont.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli ceny niektórych towarów są w Niemczech niskie, to dlatego, że Niemcy nie byliby skłonni za nie płacić więcej, a Polacy to robią, więc sieci opłaca się oferować w niektórych przypadkach produkty z wyższą ceną. Prosta rynkowa zasada – towar jest wart tyle, ile klient jest gotowy za niego zapłacić.

Niestety prawdą jest to, że to, co w Niemczech jest przeciętnym produktem, dla Polaka może być produktem klasy premium, za który po prostu gotowy jest zapłacić więcej. Dodajmy, do tego, że konkurencja u naszego zachodniego sąsiada jest dużo większa przez co jest większa walka o klienta, co za tym idzie większa konkurencja cenowa.

