Wielki skandal w polskiej policji! „Naczelnik katuje ludzi podczas przesłuchań”

„Super Express” informuje o skandalu w polskiej policji. Naczelnik wydziału prewencji w Świeciu Wojciech G. oraz pięć innych osób, miało katować ludzi podczas przesłuchań. Sprawa zaczęła się od oskarżeń podwładnej, a obecnie prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie i jak twierdzi ma mocne dowody.

Pięciu policjantów, w tym dwóch ze Świecia, zostało oskarżonych o znęcanie się nad przesłuchiwanymi. Jak ujawnia jeden z funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji prokuratura dysponuje materiałem wideo, na którym uwieczniono skandaliczne zachowanie oskarżonych.

Prowadzone śledztwo dotyczy wydarzeń sprzed czterech lat. – Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie został przyjęty w Prokuraturze Rejonowej w Świeciu od osoby będącej funkcjonariuszem policji. Do protokołu załączono nośnik z zapisem audio–video – powiedziała Agnieszka Adamska–Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Jedną z ofiar naczelnika Wojciecha G. miał być Damian Jankowski, który twierdzi że gdy czekał przed komendą, policjant miał wyjść do niego z dwoma innymi mężczyznami, po czym uderzył go w głowę, a jego towarzysze zaciągnęli go na komendę. Jak podkreśla wszyscy trzej byli ubrani po cywilnemu.