Bosak o współpracy z Jakubiakiem. „Czeka na niego jedynka na Mazowszu” [VIDEO]

W tym tygodniu partia Wolność i Ruch Narodowy zawiązały koalicję na wybory do Parlamentu Europejskiego. Przedstawiciele partii podkreślają, że zachowują one swoją tożsamość, ale wystawiają wspólną listę. Padają także słowa o chęci budowania jak najszerszego frontu antyunijnego i w tym właśnie kontekście wymieniana jest postać Marka Jakubiaka.

Były poseł Kukiz’15 mówił, że chce zjednoczyć środowiska prawicowe, te jednak zjednoczyły się bez jego ingerencji, a Jakubiak który mówił, że woli łączyć niż dzielić nie wie, czy chce do takiego ugrupowania dołączyć. W rozmowie z telewizją wPolsce wiceprezes Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak, przekonywał że miejsce dla Jakubiaka się znajdzie.

– Liderzy największych ogólnopolskich sił politycznych powinni się porozumieć, natomiast my jesteśmy otwarci na współpracę z innymi osobami, także z Panem Markiem Jakubiakiem. To wymaga jeszcze rozmów, pewnego wybadania, kto ma jakie oczekiwania i jak widzi taką współpracę – mówił.

– Pan Jakubiak nie artykułował akurat stricte antyunijnych haseł. Decyzja jest po jego stronie, czy chce włączyć się w komitet uniosceptyków. Ludzi którzy byli przeciwko wejściu Polski do UE, są przeciwko obecności Polski i centralizmowi Brukselskiemu – dodawał.

– Jeżeli Marek Jakubiak będzie chciał się przyłączyć, to miejsce które wczoraj zapowiedział prezes Korwin-Mikke (jedynka na liście na Mazowszu – red.) czeka na Pana Jakubiaka i to wymaga jeszcze rozmów, mam nadzieję, że uda się wywołać efekt takiego szerokiego zjednoczenia – wskazywał.

– Nasze środowiska budują się od lat, jeżeli mówimy o inicjatywie Marka Jakubiaka to na razie nie została ona jeszcze zarejestrowana. Na razie mówimy o pewnej koncepcji – podkreślił Bosak.

Przypomnijmy, że podczas wczorajszego live’a na swoim profilu, Marek Jakubiak powiedział, że nie wie, czy chce dołączyć do takiego ugrupowania. Jako oficjalny powód wskazał to, że jego stanowisko nie jest tak antyunijne jak Ruchu Narodowego. Wcześniej jak chciał jednoczyć środowiska to stanowisko Wolności i Ruchu Narodowego wobec UE nie było mu znane?