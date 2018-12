Cejrowski znów krytykuje PiS. „Zły kierunek. Nie wiem po co to robią” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski, niedawno wyrzucony z TVP Info, za „prezentowanie poglądów niezgodnych z polską racją stanu”, czyli krytykowanie Prawa i Sprawiedliwości, będzie zdaje się, jak na Polaka przystało, jeszcze częściej uderzał w rządzącą partię. Tym razem zrobił to w radiowym przeglądzie prasy.

Andrzej Rudnik i Wojciech Cejrowski od lat wspólnie prowadzą Radiowy Przegląd Prasy, dawniej faktycznie w radio, obecnie już tylko w internecie. Cejrowski znany jest ze swoich wolnościowych, choć nie ortodoksyjnych poglądów, przede wszystkim na gospodarkę.

Znany podróżnik wypowiedział się w krytycznym tonie między innymi o podnoszeniu przez PiS płacy minimalnej. – Podwyższanie płacy minimalnej zły kierunek. Określanie płacy minimalnej przez rząd to w ogóle zły kierunek. Płaca się powinna określać sama na rynku – zaczął.

– Nie powinny być płacy minimalnej ustawowo. To premier cudzą forsę rozdaje, bo to nie jest jego, jak w mojej firmie każe płacić 500 złotych więcej, to to jest dławienie mojego przedsiębiorstwa. Niektórzy pracownicy mogliby nawet nie chcieć zarabiać więcej – mówił Cejrowski.

O co chodzi w ostatnich kontrowersyjnych słowach? – Nie chcą, bo wiedzą że jeżeli premier każe płacić im za dużo, to ich robota już nie będzie tyle warta, ile on mi każe zapłacić i ja ich zwolnię. Nie będzie mnie stać, żeby płacić facetowi, który odśnieża podjazd tyle, ile każe premier – wyjaśnił.

– Już teraz jest 13,50 zł za godzinę, to za wiele prac jest za dużo (…) Nie wiem po co to robią, co to ma spowodować. Spowoduje lawinę wzrostu cen wszędzie. Jak przedsiębiorcy orientują się, że ludzie mają w kieszeni 500 złotych więcej, to może nie przestraszy ich 5 zł więcej za książkę – dodawał.

Tutaj Cejrowski nie do końca poprawnie wyjaśnił przyczynę wzrostu cen. Zasadniczą przyczyną będzie to, że pewne prace muszą być wykonane, pracowników tych nie da się zwolnić i trzeba im zapłacić 13,50 zł za godzinę choć ich praca nie jest tyle warta.

W związku z tym, że zamiast np. 11 zł pracodawca musi płacić 13,50 zł, automatycznie rosną ceny wszystkiego, do czego wyprodukowania potrzebna jest praca tej osoby. Rosną też ceny wszystkich usług, które takie osoby wykonują, co nakręca ogólny wzrost cen.