Dramat w rodzinie Krzysztofa Krawczyka. „Rozmawiam z nim po kilka razy dziennie, ale to trudna sytuacja”

Sytuacja rodzinna Krzysztofa Krawczyka nie jest tak kolorowa jak zawodowa. Popularny i uwielbiany piosenkarz w latach 80. prowadząc samochód zasnął za kierownicą. W wypadku ucierpiał jego syn, Krzysztof junior, który od tamtego czasu zmaga się z padaczką.

Jednocześnie Krzysztof junior nie może liczyć na duże wsparcie finansowe od ojca. Krzysztof senior żali się, że musi utrzymywać w sumie aż 20 osób, w tym członków rodziny swojej trzeciej żony.

O problemach rodzinnych Krawczyków opowiedział w wywiadzie dla „Życia na gorąco” przyjaciel rodziny, Bohdan Gadomski. – Trzy razy do mnie dzwonił. Nie tylko do mnie. Zwraca się z prośbą do znajomych ojca, żeby go wspomogli – mówi o Krawczyku jr. Gadomski.

– To biedne, przeraźliwie samotne dorosłe dziecko, które nie ma się do kogo zwrócić. Z ojcem nie ma kontaktu, a jego mama nie żyje – dodaje. Zdaniem tygodnika za sprawą może stać trzecia żona Krawczyka, Ewa, która miałaby utrudniać kontakty ojca z synem.

Kobieta nie ma sobie jednak nic do zarzucenia. – Rozmawiam z nim po kilka razy dziennie, ale to trudna sytuacja. Proszę mnie zrozumieć: mój pasierb nie jest w pełni zdrowy. W tamtym roku dostał od nas przepiękny kożuszek, a jeszcze wcześniej zestaw: ocieplana kurtkę z czapką i szalikiem – mówi.