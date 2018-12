Francuska policja gotowa na starcie z „Żółtymi kamizelkami”. Samochody opancerzone i blokady ulic. Od rana aresztowano już 317 osób [FOTO/VIDEO]

Francuska policja blokuje ulice w Paryżu w okolicach Pól Elizejskich szykując się na kolejny protest uczestników ruchu „Żółtych kamizelek”. Wzmożone policyjne kontrole obecne są też na dworcach kolejowych. Od rana aresztowano już 317 osób.

Na ulice Paryża wyjechały wozy opancerzone. Policja kontroluje dokładnie przechodniów. Zablokowała też całkowicie możliwość wjazdu i wejścia na niektóre ulice.

Policyjne siły w całej Francji zostały wzmocnione przez 24 tysiące funkcjonariuszy w porównaniu do liczebności służb z poprzedniego weekendu.

Seems like the police in #Paris want to nip the #GiletsJaunes protest day in the bud. Already hundreds of arrests, all tricky points in the city completely sealed off #8decembre2018 #8Decembre#YellowVests #Elysee #France pic.twitter.com/Wec6gR7rgu

