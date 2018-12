„Głupi jak kamień i piekielnie leniwy”. Ostre słowa Trumpa o swoim byłym sekretarzu stanu

Prezydent Donald Trump bezlitośnie scharakteryzował byłego sekretarza stanu Rexa Tillersona piszą o nim, że był głupi jak kamień i powolny jak wół. Sekretarza stanu, którego zresztą sam wybrał.

W oryginale to brzmi dosłownie: „On był głupi jak skała i przez dłuższy czas nie mogłem się go pozbyć. On był piekielnie leniwy”.

Trump przy okazji pochwalił obecnego sekretarza stanu Mike Pompeo, o którym powiedział, że „robi wspaniałą pracę”.

Tak ostra krytyka jest odpowiedzią wczorajszy wywiad Tillersona dla stacji CBS, w którym b. sekretarz stanu nazwał Trumpa niezdyscyplinowanym i dodał, że nie lubi czytać, w tym opracowań przygotowanych dla niego i nie stara się zagłębić w szczegóły.

„Myślę, że częściowo wynika to z głębokich różnic w naszych stylach. Nie mieliśmy wspólnego systemu wartości” – wyjaśnił.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 grudnia 2018