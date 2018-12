HIT Internetu! Kulesza merytorycznie ośmiesza polityków POPiS! [VIDEO]

Poseł Jakub Kulesza z partii Wolność w 90 sekund znokautował przeciwników z PiS-u i PO w trakcie debaty w „Minęła 20” w TVP Info. Polityk wytknął błędy w programie 500 plus i ograbianie Polaków z ciężko zarobionych podatków, a na koniec odniósł się do kontrowersji wokół Janusza Korwin-Mikkego.

– Problem z 500 plus jest taki, że jest bardzo negatywny mechanizm, jeśli matkę samotnie wychowującą dziecko, która zarabia pensje minimalną i dostaje alimenty na to dziecko, to wówczas nie łapie się w progu i nie dostaje 500 złotych – zaczął Kulesza.

– Musiałaby przejść do pracy na czarno, co jest wielokrotnie proponowane i takie matki mają ogromny dylemat. To jest bardzo demoralizujący deaktywujący program i Pani o tym wie – mówił do posłanki Prawa i Sprawiedliwości.

– Do mnie takich matek zgłasza się bardzo wiele, czują się oszukane przez państwa rząd, ponieważ muszą obniżać swój poziom zatrudnienia, udawać, że zarabiają mniej, po to żeby dostać te 500 plus, albo przechodzić do szarej strefy – kontynuował.

Poseł partii Wolność odniósł się też do złudzenia, jakiemu ulega wielu Polaków w kontekście wypłat. – Jeśli zarabiamy 2400 zł na rękę, to tak naprawdę zarabiamy 4000 zł, tylko 1600 zł zabierają państwo w podatkach. PO zabierała, PSL zabierał, teraz PiS zabiera – dodawał.