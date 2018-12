Jasnowidz Jackowski o rewolucji we Francji i wojnie na Ukrainie. „Szykują nas na to, co będzie już niedługo. Putin zachowuje się bardzo dojrzale”

Szykuje się kolejny weekend zamieszek we Francji, w wyniku których pojawiły się już nawet ofiary śmiertelne. Tym razem zamieszki mogą osiągnąć jeszcze większą skalę, żółte kamizelki zapowiadają przejęcie budynków rządowych, a do Paryża zmierzają siły specjalne. Co na to jasnowidz Jackowski?

We Francji od kilku tygodni trwają protesty „żółtych kamizelek”, które wybuchły po zapowiedzi podwyższenia akcyzy przez Emmanuela Macrona. Zdaniem publicysty „NCz!” Stanisława Michalkiewicza jest to prowokacja ze strony CIA, podobna do tej na Ukrainie.

Zewnętrzną inspirację protestów we Francji widzi również jasnowidz Krzysztof Jackowski.

– Czy we Francji szykuje się rewolucja? Co to są za żółte kamizelki? Co to jest? Nie widzicie, że to jest zorganizowane? Palą taką ilość samochodów, demolka totalna. To jest przyzwyczajanie nas do tego co będzie, a będzie już niedługo – zaczął Jackowski.

Jasnowidz odniósł się także do bieżącej sytuacji na Ukrainie. – Odbywają się tam wybory. Świat zapomniał o Ukrainie i rząd ukraiński robi wszystko, by świat o nich sobie przypomniał. Uważam, że Putin zachowuje się bardzo dojrzale. Jeżeli chodzi o Rosję to nie powinniśmy mieć obaw o Ukrainę i w stosunku do naszego kraju – mówi Jackowski.