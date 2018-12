Magdalena Środa szczerze: „Głupio mi z powodu…”. O co chodzi?

Znana ze swych feministycznych poglądów prof. Magdalena Środa poczuła się głupio. Powodem tego stanu jest przejście Kamili Gasiuk-Pihowicz do utworzonego właśnie w Sejmie klubu POKO.

Profesor Środa wyjaśniła we wpisie na swoim profilu na Facebooku, że czuje się głupio po tym gdy Kamila Gasiuk-Pihowicz przeszła do nowego klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska.

– Skrytykowałam (radykalnie) radnego Kałużę, bo sprzedał się za stanowisko. Za co sprzedała się Kamila? Za europarlament??? Fakt. Cena wyższa, ale metoda równie plugawa – napisała.

Być może stan, w którym znalazła się pani Środa, wynika z faktu, iż nie do końca wierzy w to, że kobiety są zdolne do takich samych świństw jak mężczyźni.

Sugeruje to mocno ostatnia część wpisu – Kobiety, w męskim świecie niestety przejmują męskie wzorce; narcyzm, ambicje, spryt, spisek, oportunizm, sprzedajność. To bezsensowne.. – ze smutkiem zauważa Magdalena Środa.

Jak widać feminizm pani profesor wyszedł już poza fazę w której twierdzi, że kobiety są równe mężczyznom. Magdalena Środa ewidentnie uważa, że kobiety są od mężczyzn lepsze.