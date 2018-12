Skarbówka w natarciu. Nowy urząd do kontrolowania paczek świątecznych. Sprawdzi czy nie próbujesz „oszukać” państwa

Zakupy przez Aliexpress cieszą się coraz większą popularnością wśród Polaków. Na chińskiej platformie nie tylko można zaopatrzyć się niemal we wszystko, ale też można dokonać zakupu za znacznie niższą cenę. Zawartość naszych paczek zwróciła uwagę skarbówki.

Urząd postanowił przyjrzeć się bliżej naszym zakupom i ustalić, czy nie próbujemy oszukać państwa. W Lublinie powstał nowy oddział celno-pocztowy, który będzie kontrolował paczki przychodzące z Chin. W tym również te z Aliexpress.

Choć kontrole miały miejsce już wcześniej, to teraz będą one przeprowadzane ze znacznie większą dokładnością. Dlatego też utworzono specjalny oddział w Lublinie, gdzie zatrudniono 48 celników i 40 pocztowców. Z zapowiedzi samej skarbówki wynika, że oddział będzie w stanie kontrolować nawet 100 tys. przesyłek dziennie.

Co zatem było powodem zwiększonej kontroli? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Od zakupów na Aliexpress jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku. W przypadku przekroczenia limitu wartości przesyłki to również i cła z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę. Wygląda na to, że fiskus postanowił wszystkich boleśnie uświadomić.

Powszechny mit spopularyzowany w sieci głosi, iż paczki nie są opodatkowane, jeżeli ich wartość nie przekracza 22 euro, a jeżeli są oznaczone jako prezent – nawet 45. Dotychczas przymykano na to oko, jednak Ministerstwo Finansów zaznacza, że interpretacja ta jest błędna.

Skąd przekonanie, że zakup o wartości do 22 euro jest zwolniony z podatku VAT? Według ustawy o podatku VAT istnieje taka możliwość. Nie tyczy się ona jednak towarów importowanych w ramach zamówienia wysyłkowego, do których zakupy z Aliexpress się zaliczają.

Skarbówka zdecydowała się na podpisanie specjalnej umowy z Pocztą Polską, dzięki której dopłata podatku może być wyegzekwowana przy odbiorze paczki w placówce. Z kolei, jeśli wartość przesyłki przekroczy 642 zł (lub znajdują się w niej perfumy, alkohol czy wyroby tytoniowe) to dodatkowo zapłacimy cło.

Źródło: bezprawnik.pl