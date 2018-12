Tragedia w dyskotece. Wybuch paniki na koncercie. Nie żyje co najmniej 6 osób

Co najmniej 6 osób poniosło śmierć a kilkadziesiąt zostało rannych w nocy z piątku na sobotę w rezultacie wybuchu paniki podczas koncertu w dyskotece we włoskiej miejscowości Corinaldo, w pobliżu Ankony (środkowe Włochy) – poinformowali strażacy.

W dyskotece na koncercie rapera Sfera Ebbasta, nazywanego „królem rapu” było – jak się ocenia – ok. tysiąc osób. Do tragedii doszło ok. godz. 1 w sobotę.

Według zamieszczonego przez strażaków wpisu na Twitterze, prawdopodobną przyczyną tragedii było rozpylenie w pomieszczeniu dyskoteki substancji drażniącej drogi oddechowe.

Młodzi ludzie rzucili się do ucieczki, tratując jedni drugich. Lokalne media informują, że 6 osób poniosło śmierć, ponad 100 zostało rannych, w tym 10 jest w stanie ciężkim.

„Tańczyliśmy czekając na rozpoczęcie koncertu kiedy poczuliśmy drażniący zapach. Zaczęliśmy biec w kierunku wyjść ewakuacyjnych, ale były zamknięte. Bramkarze powiedzieli nam abyśmy zawrócili” – powiedział przewieziony do szpitala w Ankonie 16-letni uczestnik koncertu.

Wezwano straż pożarną, która ewakuowała uczestników koncertu. (PAP)