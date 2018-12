Zamieszki we Francji! „Żółte kamizelki” wyrywają barierki i znaki. Pierwsze starcia z policją [VIDEO NA ŻYWO]

We Francji rozpoczęły się już protesty „Żółtych Kamizelek”. To już czwarty weekend protestów, które zaczęły się po zapowiedzianej podwyżce akcyzy na paliwo. Patrząc na to, co obecnie dzieje się we Francji, widać że podwyżki były tylko pretekstem i protesty szybko nie ustąpią.

W Paryżu doszło już do pierwszych starć z policją. Funkcjonariusze wypychali protestujących z małej uliczki w stronę głównego placu. W odpowiedzi na to „Żółte kamizelki” przyniosły barierki i wyrwane znaki. Ciągle słychać także wybuchające petardy.

O najważniejszych wydarzeniach z Francji będziemy informować Was na bieżąco. Trwa transmisja na żywo z zamieszek w Paryżu: