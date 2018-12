Ale cyrk! Macron wysłał przeciw protestującym transportery opancerzone z flagami Unii Europejskiej [FOTO, VIDEO]

Podczas sobotnich protestów ruchu „żółtych kamizelek” w całej Francji aresztowano łącznie 1723 osoby, z czego 1220 znajduje się nadal w policyjnych aresztach.

Najwięcej aresztowań – 1082 – miało miejsce w Paryżu, gdzie mimo zwiększonych zabezpieczeń ponownie doszło do zamieszek i starć z policją. Ironiczne komentarze wzbudził fakt, że francuska żandarmeria do rozpędzania protestów wykorzystała transportery opancerzone z flagami Unii Europejskiej.

🇪🇺 Znamienne. Uzywane dzis do tlumienia zamieszek w Paryzu wozy opancerzone maja flage Unii Europejskiej. pic.twitter.com/a9zj6YLPz5

Taki sam sprzęt z namalowanym unijnym logo widać też na wideo poniżej.

Macron's armoured police vehicles already have an EU logo… pic.twitter.com/HApAdmLznJ

— Voice of Europe 🌐 (@V_of_Europe) 8 grudnia 2018