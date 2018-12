Brutalna walka Świętych Mikołajów. Nie pokazujcie tego filmu dzieciom [VIDEO]

Przed nami Święta Bożego Narodzenia.Uroczystości religijne, spotkania w rodzinnymi gronie i to co dzieci (a może nie tylko) lubią najbardziej, czyli prezenty pod świąteczną choinką. A kto roznosi prezenty? Oczywiście Święty Mikołaj.

Wiara dzieci w Świętego Mikołaja może jednak spaść do zera, jeśli obejrzą to video. Takie sceny można było sobie dotąd oglądać po meczach najbardziej zwaśnionych klubów piłkarskich. Bezlitosny łomot, który spuszczają sobie wzajemnie „faceci w czerwieni” to zdecydowanie zły przykład dla młodych ludzi.

Ale w końcu i w tej branży panuje ostra, jak widać, konkurencja. No i ważne jest też, żeby Święty Mikołaj będzie potrafił obronić swój cenny worek z prezentami.