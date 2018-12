Festiwal chamstwa po śmierci posłanki Szczypińskiej. Z drugiej strony nawoływania do ograniczenia wolności słowa

W sobotę w wieku 61 lat, po ciężkiej walce z chorobą nowotworową, zmarła posłanka PiS Jolanta Szczypińska. To co się stało dobrze pokazuje w jakim kraju żyjemy. Z jednej strony mamy chorych z nienawiści zwolenników opozycji totalnej, z drugiej strony obóz nazywający się prawicą, który chce walczyć z wolnością słowa.

Po śmierci wieloletniej posłanki i bliskiej przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego, Jolanty Szczypińskiej, mieliśmy do czynienia z festiwalem chamstwa i prostactwa ze strony zwolenników totalnej opozycji.

Okropne komentarze pojawiły się w grupie „Jestem gorszego sortu” oraz np. na profilu Sok z Buraka. Większość z nich to wyrazy radości z tego, że posłanka nie żyje, życzenie śmierci naczelnikowi Kaczyńskiemu itp. Niektórzy zauważali, że o zmarłych źle się nie mówi, ale „PiSior to nie człowiek, tylko robak, więc można”.

Słowa takie powinny zostać podane jak najostrzejszej krytyce, co chyba wszystkie myślące osoby wczoraj uczyniły. Niestety pojawiły się także głosy wzywające do zajęcia się sprawą i ukarania za pojawiające się komentarze. Na czym dokładnie, poza chamstwem i buractwo, polega przestępstwo do końca nikt nie wie.

I w tym wypadku musimy stanąć w obronie słowa, choćby słowa najgłupszego i najbardziej ohydnego. Wolność słowa jest wartością, która nie może być naruszana, niezależnie od tego czy komuś się to podoba, czy też nie. Niestety zwolennicy partii rządzącej, a nawet politycy PiS, chętnie wpisują się w lewacką koncepcję zgodnie, z którą słowa ranią tak samo jak czyny.

Do ukarania totalniaków za ich bezdennie głupie słowa wezwał m.in. były oficer CBŚ Jacek Wrona, który zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, a na Twitterze epatuje patriotyzmem. Niestety z doświadczenia możemy stwierdzić, że zdecydowana większość osób zajmujących się bezpieczeństwem, nie przywiązuje należytej wagi do wolności.

– Wobec zbydlęcenia w obliczu śmierci i żałoby, postanowiłem zareagować i złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej wobec tych, którzy lamią wszelkie normy naszej cywilizacji i kultury! – napisał na Twitterze Wrona.

Do sprawy odniósł się też szef MSWiA Joachim Brudziński, który zapowiedział, że te osoby nie będą anonimowe i zajmie się sprawą.

Jest. I niech żadna kreatura nie sądzi, że pozostanie anonimowa. https://t.co/kxm7N0Wn6q — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) December 8, 2018

Warto więc korzystać z doświadczeń historii i pamiętać, że każda próba ograniczenia wolności niesie ze sobą ogromne ryzyko i jest początkiem do tworzenia policji myśli. Tak jak stajemy w obronie głupiego słowa, tak powinniśmy stanąć też w obronie chamskiego słowa, a poza państwowo potępić jedno i drugie.