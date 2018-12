Jasnowidz Jackowski o sygnałach, które KAŻDY z nas odbiera. „Uważamy, że to jakaś głupota, a tak nie jest”

Wideoblogi jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego cieszą się coraz większą popularnością. Teraz po raz kolejny jasnowidz nagrał monolog, w którym mówi snach, wizjach i ich odniesieniu do rzeczywistości.

– Kiedy żyjecie pędem dnia codziennego, coś Wam mówi nie idź tam, nie jedź tam, zrezygnuj z tego. My to zagłuszamy. Są to pewne sygnały z naszej jaźni, do której nasza logika nie do końca ma wpływ, które w skrajnych momentach dają nam sygnały – mówił Jackowski.

– Te sygnały powinniśmy nauczyć się odbierać, powinniśmy nauczyć się w jakiś sposób je czytać. Nie trzeba mieć na to żadnych właściwości, to tkwi w nas. Każda informacja jest do odczytania, a informacje które do nas dobiegają, mogą dobiegać w każdej chwili z naszej jaźni – dodawał.

– Czy my mamy w sobie na tyle wiary, że powinniśmy tych elementów, takich chwilowych poczuć słuchać? Raczej to ignorujemy, uważamy, że jakaś głupota nam do głowy wskoczyła, a to tak nie jest – podkreślił słynny jasnowidz.

Chwilę później Jackowski odpowiedział na pytanie jednej z czytelniczek, która zapytała w jaki sposób mogła bez daru jasnowidzenia poczuć coś, co faktycznie się wydarzyło. – O tym właśnie mówię. To są te impulsy – odparł.