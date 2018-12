Kolejna ciężka noc Pawła Kukiza? Muzyk rozważa odejście z polityki

Paweł Kukiz nie wyklucza odejścia z polityki. Według dziennika „Polska. The Times” decyzję podejmie po następnych wyborach parlamentarnych i będzie ona zależała od jej wyników. – Nie widzę powodu, by do końca życia tłuc łbem w mur – powiedział lider Kukiz’15.

Paweł Kukiz rozważa odejście z polityki w dwóch przypadkach, po pierwsze „kiedy jego ugrupowanie nie dostanie się do Sejmu”. Drugim przypadkiem, w którym polityk odejdzie jest sytuacja „kiedy albo PiS, albo PO będą mogły rządzić samodzielnie”. Wtedy podejmie decyzje o rezygnacji z życia politycznego.

Polityk-muzyk powiedział, że wówczas będzie jeździł po kraju i dawał koncerty, żeby osobiście ludziom powiedzieć „żeby się opamiętali” i zauważyli, jak „są maltretowani przez ten bandycki system”.

Z drugiej strony powiedział, że nie wyklucza wejścia w koalicję z partią, która będzie potrzebować jego poparcia, by zdobyć konieczną większość, ale pod pewnymi warunkami tj. zgody na – „podstawowe zmiany ustrojowe, odbiurokratyzowanie państwa i obniżenie podatków”.