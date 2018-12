Kolejna tajemnicza śmierć Polki zagranicą. „Nagie zwłoki Magdy leżały pod hotelem w kałuży krwi”. Sąd: winnych brak

Co tam się stało? Kolejna tajemnicza śmierć Polki zagranicą. W połowie marca przed hotelem w Olbii we Włoszech znaleziono zakrwawione ciało. Zwłoki 39-letniej Magdaleny J. były pozbawione ubrania. Podejrzanym o spowodowanie śmierci był jej partner, Marco Messina.

Do tragedii doszło w niewielkiej miejscowości Olbia położonej w północno-wschodniej Sardynii w połowie marca zeszłego roku. Nasza rodaczka miała wypaść z piątego piętra pokoju hotelowego, który wynajmowała wraz ze swoim partnerem Marco. Włoska policja od razu zaczęła podejrzewać go o przyczynienie się do śmierci Polki.

Teraz włoski sąd podjął kontrowersyjną decyzję o zakończeniu dochodzenie w tej sprawie. Jak twierdzi sąd, Włoch nie miał nic wspólnego ze śmiercią jego partnerki. Messina zeznał, że w czasie, gdy doszło do tej tragedii, przebywał w łazience. Śledczy potwierdzili jego wersje, pomimo tego, że początkowa prokuratura bardzo sceptycznie podchodziła do jego zeznań. Świadkowie tych wydarzeń zeznawali, że słyszeli krzyki kobiety.

Poza tym polsko-włoska para przez całą noc miała ostro imprezować – pić alkohol i brać narkotyki. Kolejna rzecz – na ciele Polki odkryto obrażenia, które miały sugerować, że wdała się w przepychankę z Messiną. Na jego ciele również były ślady walki.

Dlatego tym bardziej zastanawiające jest to, że sąd tak łatwo zakończył to postępowanie. Obrażenia na cele kobiety plus zeznania świadków sugerują coś innego niż nieszczęśliwy wypadek czy samobójstwo .

Warto też dodać, że związek Magdaleny J. z jej włoskim partnerem był pełen przemocy i łez. Kobieta wielokrotnie trafiała do szpitala w związku z przemocą domową. Oprócz tego cierpiała na depresję. Miała też, jak podają włoskie media, myśli samobójcze.

Po trwającym osiem miesięcy śledztwie podejrzany został oczyszczony z zarzutów.

„Na wieść o umorzeniu sprawy mój klient zalał się łzami. Poza ulgą z powodu zakończenia tego koszmaru, pozostaje mu tylko smutek z powodu śmierci kobiety, którą kochał” – komentował dla włoskiej agencji ANSA Giampaolo Murrighile, obrońca Messiny.

Sąd w Tempio ostatecznie uznał, że śmierć naszej rodaczki była jedynie wypadkiem lub samobójstwem.

