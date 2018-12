Korwin-Mikke: Unia Europejska jest rządzona przez grono spiskowców. Ujawnienie tego spowodowałoby szok i gigantyczny wstrząs

W tym tygodniu zawiązana została wielka koalicja do Parlamentu Europejskiego, która będzie zrzeszać uniosceptyków. W jej skład wchodzić będzie Wolność i Ruch Narodowy. Tymczasem Marek Jakubiak, który chciał jednoczyć środowisko, nie wie, czy do takiej koalicji chce dołączyć. Do osoby i poglądów byłego posła Kukiz’15 odniósł się prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke.

Marek Jakubiak kilka tygodni temu opuścił szeregi klubu Kukiz’15 i dość szybko powołał do życia nową partię Federacja dla Rzeczypospolitej. Na początku mówił, że chce, żeby tę partię zarejestrowali wspólnie z nim Korwin-Mikke, Winnicki i Liroy. Kiedy dwaj z nich zawiązali koalicję, Jakubiak mówi, że nie wie, czy chce do nich dołączyć.

Do słów posła Jakubiaka, który powiedział, że nie zgadza się z uniosceptycyzmem Ruchu Narodowego odniósł się prezes Wolności. – Dlaczego Unia nie wróci do koncepcji EWG, czyli „Schengen+EOG”?

P.Marek Jakubiak może dążyć do sprowadzenia UE z powrotem do poziomu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. To by nie było złe – zaczął Korwin-Mikke.

– Jednak prędzej nastąpi PolExit, prędzej Unia się rozpadnie – niż zdołamy zawrócić obecną machinę poruszającą instytucje unijne – dodaje. – Unia jest stworzona przez grono świadomych spiskowców (…) Ci spiskowcy to względnie niewielka grupa. To wykonawcy idei „długiego marszu przez instytucje” śp.Rudiego Dutschke, „federalistycznej idei zjednoczonej Europy” śp.Altiero Spinelliego – kontynuuje.

– Są oni znakomicie uplasowani w instytucjach unijnych, planują swoje ruchy na wiele lat do przodu, manipulują rozmaitymi grupami typu ruchy (tfu!) „gejowskie”, organizacje feministyczne, ekologiczne… Mają ogromne pieniądze pochodzące m.in. z „walki z Globalnym Ociepleniem”, mają opanowane media – a także poparcie Wielkiego Przemysłu i Wielkie Banki – pisze prezes Wolności.

– Ujawnienie tego spisku spowodowałoby szok i gigantyczny wstrząs, który zmiótłby całą obecną „klasę polityczną” w Europie. Dlatego uruchomiony mechanizm będzie działał nadal – aż do końca, czyli do bankructwa tej „Chorej idei lewicowych intelektualistów” – jak określiła Unię śp.Małgorzata Thatcherowa – podsumowuje były europoseł.