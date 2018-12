Nie oszczędzą nawet starszych kobiet i kalek. Niewiarygodna brutalność francuskich służb [VIDEO, FOTO]

Protesty żółtych kamizelek obnażają kolejne cechy francuskiego państwa. Do nich nalezą niespotykana brutalność i bezwzględność francuskich służb.

Już czwarty weekend we Francji trwają protesty żółtych kamizelek. Wielki spontaniczny ruch, który ogarnął całą Francję chce doprowadzić do dymisji Macrona, którego polityka jest całkowicie odrzucana przez społeczeństwo.

Do demonstrantów dołączają zwykłe bandy zajmujące się rabunkami, demolowaniem miast i atakowaniem policjantów. Jak się okazuje agresja wobec funkcjonariuszy jest coraz bardziej uzasadniona.

Kolejne nagrania i zdjęcia pokazują okrucieństwo, brutalność i bezwzględność służb, które nie mają litości dla kobiet, starszych, a nawet osób kalekich.

Kilkaset osób zostało rannych, jedna zginęła.

Media obiegło nagranie pokazujące jednego z demonstrantów, który stracił oko.

