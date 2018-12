Nie tylko Paryż. Bunt „żółtych kamizelek” w Brukseli. Zaatakowano m.in. unijne instytucje [VIDEO]

Świat, a szczególnie Europa skupia swoją uwagę na Paryżu i toczących się tam walkach pomiędzy demonstrantami a policją. Tymczasem podobnie było w Brukseli.

Tam również społeczeństwo wystąpiło przeciw zdegenerowanej elicie politycznej. Belgia to o wiele mniejszy kraj niż Francja, więc skala protestów była mniejsza. Niemniej zatrzymano 70 osób.

W trakcie sobotnich protestów „żółtych kamizelek” w Belgii aresztowano około 100 ludzi – podała tamtejsza policja.

W Brukseli marsz około 500 demonstrantów został zablokowany przez policyjny kordon przed siedzibą Rady Europejskiej. Nieliczne osoby przedarły się dalej, przy czym obrzucono butelkami funkcjonariuszy, którzy odpowiedzieli granatami z gazem łzawiącym.

Kilkaset osób zablokowało w tym samym czasie pobliski węzeł komunikacyjny, dla ich rozproszenia użyto armatek wodnych.

A few of my images from the #Brussels #GiletsJaunes #YellowVests protest that started getting bit heated half an hour ago. A few protesters threw broken pavements and bottles. They had to flee teargas and water cannon. Campaign seems to have evolved to be about living standards. pic.twitter.com/w9rpSOnCz8

— Jerome Hughes (@Jerome__Hughes) 8 grudnia 2018