Odtajniono dokumenty o nielegalnych eksperymentach CIA. Są podejrzenia, że Agencja przeprowadza je do dziś

Odtajniono nowe dokumenty o nielegalnych eksperymentach kontrolowania umysłu, przeprowadzanych przez CIA za pomocą narkotyków, hipnozy i urządzeń elektronicznych. Urzędnicy ukrywali je przez dziesięciolecia.

Tę prawdę o nielegalnym projekcie CIA poznaliśmy dzięki uporczywym dochodzeniom Johna Greenewalda Juniora, który szukał dokumentów przez 20 lat.

Nowe dokumenty, wydane na mocy ustawy o wolności informacji, ujawniają, w jaki sposób CIA eksperymentowała na ludziach i zwierzętach za pomocą narkotyków, hipnozy i urządzeń elektronicznych w ramach ściśle tajnego – i nielegalnego – projektu kontroli umysłu MKUltra.

Co szokujące, nadal brakuje informacji o zmianach w przepisach, co może oznaczać, że CIA, zdaniem ekspertów, przeprowadza te eksperymenty do dziś.

Jeden dokument opisuje, w jaki sposób CIA dozowała narkotyki „przestępcy oczekującemu na proces i przetrzymywanemu w szpitalnym oddziale więziennym” w celu opracowania „ulepszonych technik przesłuchiwania przy pomocy narkotyków”.

Inny dokument zawiera szczegóły zainteresowania CIA opracowaniem sposobów wywoływania amnezji u ludzi przy użyciu eksperymentów „bez względu na to, jak to jest dziwne, niejednoznaczne lub niezwykłe”.

Następny dokument szczegółowo opisuje, w jaki sposób poszukiwano sposobów rozwijania technik hipnotycznego mówienia, które kontrolowałoby umysły

grup ludzi, w tym dość znacznej liczby publiczności.

CIA przeprowadzała także eksperymenty kontroli umysłu na psach, kotach i myszach za pomocą różnych leków i wszczepiania urządzeń elektronicznych, żeby sprawdzić czy elektroniczne impulsy mogą kontrolować mózg.

Badano również ryby elektryczne, które posiadają zdolność wytworzenia pola elektrycznego, w celu stworzenia super żołnierza.

Według Johna Greenewalda CIA bardzo niechętnie dzieli się ze swoimi tajemnicami, mimo że od tego czasu minęły dekady.

Greenewald sądzi, że nadal tego rodzaju eksperymenty są przeprowadzane.

Źródło: The Sun