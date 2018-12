Petru ogłosił program swojej nowej partii. Szansa, że go zrealizuje, wynosi „zero”

Obniżenie PIT i CIT do 16 proc., przywrócenie handlu w niedziele, likwidacja KRUS i przywilejów emerytalnych oraz korekty w programie 500 Plus – to główne postulaty programowe Teraz! Polska może stać się bogatym i bezpiecznym krajem zamożnej Europy – mówił lider partii Ryszard Petru.

Petru mówił na konwencji programowej Teraz!, że aby wygrać wybory, potrzebna jest całościowa wizja dostatniej Polski i plan działań.

– My jako jedyni taki plan przygotowaliśmy. Ostatni rok spędziliśmy na analizie wyzwań które stoją przed naszym krajem – podkreślił.

Zapowiedział, że Teraz! będzie reprezentować idee i wartości, których nikt na polskiej scenie politycznej nie reprezentuje, szczególnie skupiając się na gospodarce i kwestiach społecznych.

– Robimy to po to, aby współrządzić Polską po wyborach w 2019 roku – dodał.

Polityk przedstawił najważniejsze postulaty swojego ugrupowania. Zdaniem Petru program „500 Plus” nie sprawdził się, a okazał demograficznym fiaskiem.

– Program ten wymaga głębokiej korekty. Wsparcie powinno iść na pierwsze dziecko tylko dla tych, którzy są aktywni, tylko dla tych, którzy potrzebują – mówił.

Petru zapowiedział obniżenie PIT i CIT do 16 proc.

– Podatki muszą być niskie i proste. Muszą być liniowe. Podatek VAT będziemy obniżać, porządkując niedobór w kasie po rządach PiS – zaznaczył.

– Zmniejszymy ZUS do 500 złotych miesięcznie dla małych firm, aby w końcu mogły rozwinąć skrzydła – zadeklarował Petru.

Kolejnym postulatem Teraz! jest wprowadzenie ulgi budowlanej oraz dopłaty do wynajmu mieszkań. „Aby w Polsce budowało się więcej mieszkań zaproponujemy ulgę budowlaną, na zasadach jakie obowiązywały w latach 90-tych. Wszystkim niezamożnym najemcom będziemy dopłacać miesięcznie do długoterminowego najmu” – obiecał Petru.

Lider Teraz! chce także za rok zgłosić akces Polski do strefy euro, bo – jak zaznaczył – bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne Polaków jest ściśle związane z Europą. Jego zdaniem tylko euro gwarantuje stałą obecność Polski w strukturach decyzyjnych Unii Europejskiej.

Petru zaproponował odejście od węgla jako wyłącznego źródła energii.

– Trzeba będzie wstrzymać wszelkie wielkie węglowe inwestycje tego rządu i postawić na energię odnawialną i konkurencję energetyczną – dodał.

Kolejną propozycją Teraz! jest likwidacja zakazu handlu w niedziele. – W zamian zaproponujemy dwie wolne niedziele dla pracowników handlu – dodał Petru.

– Zlikwidujemy pisowskie podatki i daniny: daninę solidarnościową, podatek bankowy, opłatę recyklingową, opłatę za deszcz, opłatę mocową i wiele innych – zapowiedział lider Teraz!

Ponadto, Petru zapowiedział likwidację KRUS i przywilejów emerytalnych.

– Polska dzisiaj to nie jest kraj rolników małorolnych i górników dołowych. Inne grupy społeczne nie mogą ich w kółko finansować – ocenił.

– Sprywatyzujemy większość spółek państwowych, aby nigdy więcej nie były już obsadzane miernotami politycznymi – zarówno spółki miejskie, urzędy pracy i spółki Skarbu Państwa – oświadczył Petru. – To są nasze wyzwania. To są moje zobowiązania