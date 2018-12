Po śmierci posłanki Szczypińskiej wylała się fala hejtu. Jest zawiadomienie do prokuratury. „Wobec zbydlęcenia w obliczu śmierci i żałoby, postanowiłem zareagować „

Były oficer Centralnego Biura Śledczego nie wytrzymał po obraźliwych komentarzach po śmierci posłanki Szczypińskiej. Jacek Wrona poinformował na Twitterze, że złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w sprawie skandalicznych komentarzy po śmierci posłanki PiS.

To co pisali wyznawcy „totalnej opozycji” po śmierci posłanki PiS Jolanty Szczypińskiej były po prostu chamskie i skandaliczne. Wulgarne komentarze głównie pojawiły się na facebookowych grupach oraz w komentarzach pod artykułami.

Oto screeny z wpisów publikowanych na grupie „Jestem gorszego sortu”. Poniżej jeden z łagodniejszych wpisów.

„O zmarłych się źle się nie mówi ale pisowiec to nie człowiek. To robak, który niszczy Polskę. Tak więc ja się ciesze. O jednego szkodnika mniej…”

„Jestem gorszego sortu” to forum wyznawców „totalnej opozycji”. Zrzesza ona m.in. zwolenników Komitetu Obrony Demokracji. Treść komentarzy jest pełna nienawiści i nawoływania do brutalnego obalenia rządu. Nawet w przypadku śmierci człowieka ich nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości bierze gorę.

„Wobec zbydlęcenia w obliczu śmierci i żałoby, postanowiłem zareagować i złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej wobec tych, którzy łamią wszelkie normy naszej cywilizacji i kultury” – napisał były policjant.

Wobec zbydlęcenia w obliczu śmierci i żałoby, postanowiłem zareagować i złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej wobec tych, którzy lamią wszelkie normy naszej cywilizacji i kultury!! pic.twitter.com/2E5ElkIhZk — Jacek Wrona 💯🇵🇱🔫🚔⛪ (@JacekWronaCBS) December 8, 2018

„Plugawienie dobrego imienia powszechnie szanowanej zmarłej oraz życzenie śmierci innym osobom z nią związanych to objaw barbarzyństwa i degeneracji kulturowej” – dodał Wrona. Na swoim profilu na Twitterze zamieścił screen złożonego zawiadomienia.

Do sprawy odniósł się także minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. „Niech żadna kreatura nie myśli, że zostanie anonimowa”– napisał polityk PiS.

Zbydlęcenie członków „totalnej opozycji” sięga zenitu. Nienawiść od nich aż kipi.

Źródło: Twitter