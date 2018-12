Poczytny amerykański dziennik wkręca Polskę w Holokaust. Szybka reakcja ambasady

Znowu to samo. Flagowy amerykański dziennik na zagranicę USA Today użył określenia „polskie obozy śmierci”. Po szybkiej reakcji polskiej ambasady dziennik również szybko usunął ten bezczelny wpis.

Wpis pojawił się przy okazji wywiadu udzielonego telewizji NBC przez słynnego reżysera Stevena Spielberga, z okazji 25 rocznicy jego filmu „Lista Schindlera”.

Polska ambasada przekazała na Twitterze autorowi artykułu i redakcji dziennika informację, że „nie było »polskich obozów koncentracyjnych«, ale niemieckie, nazistowskie obozy zbudowane i działające na okupowanych ziemiach polskich podczas II wojny światowej”, jednocześnie zwracając się o skorygowanie informacji, żeby „nie wprowadzać w błąd czytelników”.

Rzeczywiście kilkanaście minut po ukazaniu się tego wpisu na Twitterze w internetowym wydaniu „USA Today” pojawiła się nowa wersja artykułu, zawierająca wyjaśnienie, że w poprzedniej wersji „błędnie określiła obozy koncentracyjne w okupowanej przez nazistów Polsce”.

USA Today ma nakład 1 mln egzemplarzy dziennie i dociera do 6 mln czytelników.

.@USATODAY There were no "Polish death camps", only #GermanNaziCamps built & operated on occupied Polish soil during World War II. Please promptly edit so as not to mislead readers. @nicole_carroll @jefftayloredits @jaymedeerwester#WordsMatterhttps://t.co/4LxqSUxbKV pic.twitter.com/EwtdADRKh1

— Embassy of Poland US (@PolishEmbassyUS) 7 grudnia 2018