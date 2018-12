Doda musiała pójść na terapię. „To był dom wariatów, to, co my tam odwalaliśmy”

Doda ma poważne problemy, z którymi sama sobie nie radzi, w związku z czym trafiła na terapię. Okazuje się, że artystka cierpi na awiofobię, przez którą wykonywanie jej zawodu jest utrudnione. Rabczewska zupełnie szczerze mówi o swoich problemach: – To był dom wariatów, to, co my tam odwalaliśmy.

Awiofobia, czyli lęk przed lataniem, to problem z którym zmaga się niemal co trzecia osoba w Polsce. Wśród nich jest wiele znanych osób, m.in. Doda. Piosenkarka nie próbuje ukrywać swojego problemu i zupełnie szczerze opowiada o tym, co się działo w jej życiu.

– To był dom wariatów, to, co my tam odwalaliśmy. Jeszcze na koniec wsadzili nas do samolotu, kazali nam lecieć. Naprawdę tragedia – opowiada Doda. Dodaje, że nie ma żadnej rzeczy, która pomagała jej przełamać lęk. – Nawet gdyby Britney Spears weszła do samolotu, to by mi to nie pomogło – powiedziała.

Jak można się domyślać w przypadku piosenkarki fobia sprawia wiele problemów i utrudnia podróżowanie na koncerty. – Nic na mnie nie działa, próbowałam wszystkiego. Alkohol na mnie nie działa, bo muszę być czujna. Gdy będzie jakieś lądowanie awaryjne, nie mogę być pijana, muszę ratować siebie i ludzi dookoła – wyjaśnia.

