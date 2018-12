Dziecko zabiło kota. Ekoświry złożyły zawiadomienie do prokuratury i życzą mu śmierci, inni ekofanatycy „lajkują” takie komentarze

Popularny profil „Ludzie przeciw myśliwym” opublikował zdjęcia zawiadomienia do prokuratury w sprawie zabicia kota. „Przestępcą” ma być… uczeń 5 klasy podstawówki. Z kolei w komentarzach „obrońcy kota” jednocześnie zachęcają, by chłopcu odciąć tlen i deklarują chęć zamordowania go. Komentarze te mają wiele ciepłych reakcji.

– Chodzi o sprawę kota który został zatłuczony deską w pobliżu szkoły przez dziecko. Fundacja LPM zgłosiła sprawę prokuraturze i policji. Dziecka nie można ukarać czy skazać, działamy więc na rzecz tego by zajął się chłopcem o sadystycznych skłonnościach Sąd Rodziny, psycholodzy i psychiatrzy – napisano na fanpejdżu „ekologów”.

– Sprawca jest ustalony i jego dane mają od samego początku organy ścigania. Nie potrzeba żadnych dowodów, zdjęć czy filmów bo w sprawie czynu popełnionego przez dziecko nie składa się aktu oskarżenia – dodają administratorzy profilu.

Okazuje się, że „wrażliwi” miłośnicy zwierząt wrażliwości wobec ludzkiego dziecka nie mają za wiele. Joanna Joanna w komentarzu pisze, że „potem ewentualnie to [dziecko – red.] złapią i pójdzie sobie wygodnie na parę lat do więzienia bo przecież kara śmierci to taki brak humanitaryzmu”. Otrzymała cztery lajki. Z kolei Maciej Sosnowski w odpowiedzi na komentarz „kto nigdy kota nie zabił za dzieciaka niech pierwszy rzuci kamieniem” odpisał, że „gdyby miał kamień to rzuciłbym nim prosto w twój parszywy ryj”.

– Za parę lat,będzie człowiek ofiarą tego małego psychopaty na marsa wysłać od razu, bez tlenu – napisała Beata Kadow, otrzymując 14 lajków.

Z kolei Karolina Anna Godszling napisała, że „dziecka nie można ukarac, ale ja bym znalazła sposób, by je ukarać”. Podobny tekst poszedł od Izabeli Babuli, która nazwała chłopca „skurw*****kim [cenz. red.] degeneratem i patologią od najmłodszych lat”. – Ja go moge zatluc deska z mila checia – napisała, za co otrzymała 10 polubień i jedno „serduszko” od miłośników zwierząt.

Tego typu komentarzy oraz reakcji pod postem jest cała masa. Czy ludzie nie powinni jednak – zamiast przeciw myśliwym – łączyć się przeciwko ekoświrom, stawiających zwierzęta na równi lub nawet wyżej, niż człowieka?

Źródło: facebook.com