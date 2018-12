Erotyczne popisy duńskiej pary na szczycie egipskiej piramidy. Władze Egiptu nie doceniają kopulowania na grobowcu [VIDEO]

Egipskie władze prowadzą dochodzenie w sprawie pary Duńczyków, która weszła na piramidy, by pokopulować. Zdjęcia i nagranie ze swych erotycznych ekscesów ekshibicjoniści zamieścili w sieci.

Do zdarzenia miało dojść pod koniec listopada. Andreas Hvid Duński fotograf wraz ze swą kochanicą wspięli się na nocą na szczyt jednej z wielkich piramid w Gizie. Parze nie wystarczyło, że niszczą zabytek, więc postanowiła jeszcze zrobić porno popis. Wspinaczkę uwiecznił na zdjęciach i filmie Duńczyk.

Kiedy już znaleźli się na górze dziewczyna rozebrała się i para zaczęła kopulować. Uznali to za tak wspaniały wyczyn, że postanowili i to pokazać całemu światu więc nadal robili zdjęcia i kręcili filmiki, które potem wrzucili do sieci.

„Przez kilka godzin przekradaliśmy się po Gizie pod piramidę, tak by uniknąć strażników” – pochwalił się fotograf.

Ich wyczynu nie doceniły jednak egipskie władze. Minister ds starożytności nakazał wszczęcie dochodzenia w sprawie „pogwałcenia publicznej moralności”. Do zbadania sprawy powołano specjalny zespół prokuratorski.

Początkowo Asharf Mohey, dyrektor Muzeum Piramid w Gizie twierdził, że cała sprawa jest spreparowana. Wszystko jednak wskazuje miejsce, że wycieczka i kopulacyjny eksces rzeczywiście miały miejsce.

Para chyba nie zyska jednak wytęsknionego poklasku. Większość komentatorów w sieci jest oburzona brakiem szacunku jakie okazali dla tego miejsca i kultury Egiptu. Piramidy są nie tylko zabytkami, ale też grobowcami.

Samo wchodzenie na licząca sobie blisko 5 tysięcy lat budowlę jest ze zrozumiałych względów zakazane.