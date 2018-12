Europa się burzy, a elity biją sobie brawo. Pakt Imigracyjny ONZ przyjęty przez aklamację. Zobacz, które kraje go odrzuciły

Większość państw ONZ – 164 – przyjęła w poniedziałek w Marrakeszu pakt w sprawie migracji (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration). Z podpisania dokumentu zrezygnowały jednak niektóre kraje, m.in. Polska, Stany Zjednoczone i Szwajcaria.

Pakt jest pierwszym dokumentem kompleksowo regulującym międzynarodowe przepływy osób. Nie ma mocy prawnie wiążącej. Ma za to upowszechnić standardy i normy dotyczące migracji oraz ułatwić współpracę państw w tym zakresie. Zalicza jednak prawo do imigracji do kategorii praw człowieka. W praktyce oznacza to likwidację pojęcia nielegalna imigracja

Dokument został w Marrakeszu przyjęty przez aklamację, ale z podpisania paktu wycofało się szereg krajów, m.in. Polska, Austria, Bułgaria, Czechy, Łotwa, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Australia, Izrael i USA. Z powodu sporu o pakt rozpadła się w Belgii koalicja rządząca. Wystąpił z niej największy koalicjant – Nowy Sojusz Flamandzki. Do czasów majowych wyborów w Belgii władzę sprawować ma gabinet mniejszościowy.

W samych Niemczech nawet część członków współrządzącej CDU nazywa podpisanie Paktu „aktem zdrady”.

Do Paktu nie przystąpiły także Włochy. Rząd zapowiedział, że ostateczna decyzja zostanie podjęta po debacie w parlamencie.

Reuters odnotowuje, że w lipcu wszystkie państwa członkowskie ONZ, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, zaakceptowały plan zawarcia paktu, ale od tego czasu dokument był krytykowany w większości przez wielu polityków europejskich, którzy twierdzą, iż mógłby on doprowadzić do zwiększenia imigracji z krajów afrykańskich i bliskowschodnich.

Rząd Polski zdecydował w zeszłym miesiącu, że nasz kraj paktu nie poprze, zarówno podczas międzynarodowej konferencji w sprawie przyjęcia tego dokumentu w Marrakeszu, jak i w trakcie późniejszego głosowania podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu przekazano, że „dokument nie spełnił postulatów Polski dotyczących potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej”.

Ponadto, jak wskazano, „obecne w ostatecznym projekcie sformułowania – szczególnie dotyczące kwestii rozróżnienia między migrantami legalnymi i nielegalnymi – mogą powodować znaczne trudności w interpretacji i implementacji porozumienia”.

Bezpośrednio przed przyjęciem paktu w Marrakeszu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres apelował do krytyków tego dokumentu, by jednak przyłączyli się do proponowanych rozwiązań.