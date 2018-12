Najnowsze odkrycie naukowców zrewolucjonizuje walkę z plastikiem? Grzyb z Pakistanu skuteczniejszy od rządowych regulacji

Czy wszystkie rządowe regulacje i lewackie wymysły, by zakazywać używania plastiku w końcu się skończą? W Pakistanie odnaleziono właśnie grzyb, który potrafi „pożerać” plastik skracając czas jego rozkładu. To właśnie ta zaleta czyni go wyjątkowym, bowiem zdaniem naukowców może skrócić czas rozkładu plastiku z 1000 lat do zaledwie kilku tygodni.

W ostatnim czasie mamy do czynienia z nasileniem kampanii przeciwko plastikowi, w ramach której lewicowo uformowani celebryci krzyczą o tym, ile to zwierząt zabili używając plastiku. W tym samym czasie Komisja Europejska postanowiła wprowadzić zakaz używania jednorazowych produktów z plastiku, czyli między innymi kubków, czy słomek.

Na fakt, że zużywamy coraz więcej plastiku wskazują jasno dane. Jeszcze 70 lat temu ludzie produkowali około 1,5 miliona ton plastiku rocznie, a obecnie mowa jest już o 320 milionach. W perspektywie kolejnych dwudziestu, trzydziestu lat liczba ta ma się podwoić. Duża część plastiku, choć akurat nie tego jednorazowego użytku, trafia do oceanów.

Najnowsze odkrycie naukowców z Pakistanu może jednak sprawić, że wszystkie te rządowe nie będą potrzebne. – Aspergillus tubingensis to grzyb, który, jak pokazały badania, potrafi niszczyć wiązania chemiczne plastiku. Podczas eksperymentów laboratoryjnych naukowcy odkryli, że ten unikatowy organizm posiada zdolność do żywienia się plastikiem – czytamy na stronie conowego.pl.