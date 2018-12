„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społeczne) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy (dwu)tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

Najnowszy numer „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ).

MORALNY UPADEK PiS: Prezes i założyciel Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, zdobył władzę, głosząc potrzebę likwidacji III RP. Chodziło mu o likwidację pajęczyny układów, nepotyzmu, kolesiostwa. Wreszcie o to, aby wszyscy ponosili taką samą odpowiedzialność przed prawem za swoje czyny. Ostatnie miesiące i tygodnie pokazały, że z PiS i z korupcyjnymi układami jest jak z biedą i komunizmem w słynnym żarcie Ronalda Reagana.

WOJCIECH CEJROWSKI: POLSKĄ RZĄDZI AGENTURA!: – Jezus był radykałem, nie ściemniał, nazywał rzeczy po imieniu, mowa jego była prosta: tak – tak, nie – nie. Doktryna Jezusa była bardzo radykalna wtedy i jest radykalna dzisiaj. Dlatego Kościół katolicki ma co roku tysiące męczenników za wiarę. Katolików zabija się za przekonania religijne! Moje poglądy w sprawach doktrynalnych się nie zmieniają, bo doktryna Kościoła jest niezmienna. Z tymi samymi poglądami co dziś trzydzieści lat temu nie byłem radykałem, a teraz jestem. Dlaczego? Świat zdziczał.

KRAJ

● Polską rządzi agentura – z WOJCIECHEM CEJROWSKIM rozmawia Rafał Pazio

● Pierwsza fala – Stanisław Michalkiewicz

● Bóg objawia siebie w prostocie i ubóstwie – z księdzem profesorem WALDEMAREM CHROSTOWSKIM rozmawia Rafał Pazio.

● Mafia skarbowa – Leszek Szymowski

● Moralny upadek PiS – Jan Piński

● Wschodnia dywizja – Leszek Szymowski

● Jednoczenie liderów czy wyborców? – Krzysztof M. Mazur

● Czy NBP dodrukuje walutę? – Independent Trader

ŚWIAT

● Rosyjski gambit – Mikołaj Drozdowicz

● Gruzja: Kobieta u władzy – Marek A. Koprowski

● Niemcy: CDU na zakręcie – Tomasz Mysłek

● Francuski Petru – Bogdan Dobosz

● „Ksenofobia” w Meksyku? – Natalia Dueholm

PUBLICYSTYKA

● Prawa ręka zbrodniarza – Marek A. Koprowski

● Marsz epidemii – Marcin Adamczyk

● Przedrozbiorowe analogie – Jakub Wozinski

● Paryskie picie herbaty – Jan Piński

● Dramatyczna historia katedry – Wojciech Tomaszewski

● Sprawcy zbrodni – Jan Sęk

● Ukraina utracona? – Michał Fiszer

● Mosbacher testuje w imieniu Żydów – Marian Miszalski