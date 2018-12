Nienawidzisz fotoradarów? Niedługo będzie ich 2 razy więcej! Miliony z Unii na program „sieć fotoradarów”

Kierowcy ich nienawidzą, ale co roku przynoszą do budżetu miliony złotych. Fotoradary, bo o nich mowa, to prawdziwy „złoty biznes”. Już pod koniec 2020 r. na naszych drogach zaroi się od nowych urządzeń rejestrujących.

O blisko dwukrotnym zwiększeniu ilości „żółtych skrzynek” pisze dziś Dziennik Gazeta Prawna. Według dziennikarzy Inspekcja Transportu Drogowego otrzymała właśnie zgodę, by wykorzystać pieniądze z Unii na rozbudowę sieci fotoradarów.

„Chodzi konkretnie o wart 162 mln zł projekt ‚Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym'” – czytamy w DGP.

Co ważne, nowe urządzenia nie będą skupiać się wyłącznie na rejestrowaniu przekroczenia prędkości. „Zdjęcie” otrzymasz także za przejazd na czerwonym świetle, ponieważ nowe fotoradary będą systemowo połączone z sygnalizatorami.

„Umowa o dofinansowanie UE dla tego projektu zostanie podpisana do końca tego roku” – zapowiada cytowany w DGP Łukasz Wenerski z CUPT.

Na szczęście, jak dotychczas, nie są brane pod uwagę pomysły dotyczące atrap fotoradarów. Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu puste „puszki” były prawdziwą plagą na polskich drogach i udręką dla kierowców.

Źródło: PAP / NCzas.com