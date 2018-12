Pogłębia się chaos związany z Brexitem. Unia nie ustąpi i robi wszystko, by utrudnić Wielkiej Brytanii opuszczenie wspólnoty

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że nie zamierza renegocjować zawartego z Londynem porozumienia ws. Brexitu. „Umowa jest na stole” – powiedziała na konferencji rzeczniczka KE Mina Andreewa.

Rzeczniczce zadano pytanie o poniedziałkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który orzekł, że Wielka Brytania ma prawo jednostronnie wycofać wniosek o wyjście z Unii Europejskiej. Taka decyzja stwarza władzom w Londynie możliwość potencjalnej zmiany decyzji w sprawie Brexitu.

Andreewa odpowiedziała, że KE przyjęła do wiadomości wyrok TSUE i szanuje tę decyzję. Jednocześnie podkreśliła, że Komisja Europejska nie zamierza renegocjować zawartego z Londynem porozumienia ws. Brexitu.

Rzeczniczka podkreśliła, że Wspólnota jest gotowa na „wszystkie scenariusze”. Poinformowała, że szef KE Jean-Claude Juncker rozmawiał przez telefon z premier Wielkiej Brytanii Theresą May w niedzielę.

Orzeczenie wydane przez TSUE zostało ogłoszone na krótko przed głosowaniem w brytyjskiej Izbie Gmin w sprawie porozumienia dotyczącego Brexitu. Wzmacnia ono obóz opowiadających się za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa w UE.

Brytyjskie media nieoficjalnie poinformowały w poniedziałek, że May zdecydowała się na przełożenie zaplanowanego na wtorek głosowania. Pojawiły się spekulacje, iż May chce zyskać na czasie, by negocjować jeszcze raz niektóre punkty umowy z Unią.

Downing Street nie skomentowało jeszcze tych doniesień, ale w trakcie wcześniejszego regularnego briefingu prasowego rzecznik szefowej rządu zapewniał, że do głosowania zgodnie z planem dojdzie we wtorek.

Wynegocjowana z Unią umowa ma bardzo wielu przeciwników. Podziały idą w poprzek partyjnych układów. Przeciwko jest nie tylko opozycja, ale i wielu Torysów. Zwolennicy opuszczenia Unii nazywają wynegocjowany układ „zdradą Brexitu”.

Zwolennicy pozostania liczą, że jeśli Izba Gmin go odrzuci, to otworzy to drogę do powtórnego referendum.

Na poniedziałek po południu zapowiedziano oświadczenie May w Izbie Gmin dotyczące planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Wielka Brytania powinna wyjść z Unii Europejskiej 29 marca 2019 roku.