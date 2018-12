Strzelanina w okolicy żydowskiego osiedla. 9 osób rannych. Żydzi oskarżają Palestyńczyków [VIDEO]

9 Izraelczyków zostało rannych w wyniku ataku w pobliżu żydowskiego osiedla Ofra na Zachodnim Brzegu Jordanu. Żydzi twierdzą, że za atakiem stoją Palestyńczycy.

Ranny odniosło łącznie 9 osób. Stan jednej, 21-letniej kobiety w ciąży, jest krytyczny., Kolejne dwie odniosły poważne obrażenia ale nie zagrażające ich życiu. Pozostałe 6 osób odniosło lżejsze rany. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitala w Jerozolimie.

Według izraelskiej armii grupa Izraelczyków stojących na przystanku autobusowym przy wjeździe do osiedla Ofra na Zachodnim Brzegu została ostrzelana z broni palnej z palestyńskiego samochodu.

#BREAKING : Video of the shooting attack caught on CCTV #Israel #WestBank pic.twitter.com/oZLwV9Qdrt

Izraelscy żołnierze, którzy byli w pobliżu przystanku, otworzyli ogień w kierunku pojazdu, a siły bezpieczeństwa rozpoczęły na nim pościg. Na razie nie wiadomo, czy udało im się schwytać napastnika lub napastników, którzy porzucili pojazd.

#BREAKING: Vehicle used in the Ofra shooting attack was found. #Israel #WestBank pic.twitter.com/V0Xne394bT

