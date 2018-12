W szponach opresyjnego państwa! Staruszek skazany na więzienie za zażycie tabaki

Sąd Rejonowy w Tczewie uznał, że zażycie tabaki na sali rozpraw to obraza sądu. Mężczyznę, który to zrobił skazano na 4 dni aresztu.

Policja zatrzymała i odprowadziła do aresztu 69-letniego mieszkańca Tczewa. Wcześniej sąd skazał mężczyznę na 4 dni aresztu za obrazę sądu. Wszystko przez zażycie tabaki na sali rozpraw.

Do zdarzenia doszło w czwartek 6 grudnia. 69-latek uczestniczył w rozprawie przed sądem w Tczewie. W pewnym momencie zażył tabaki.

Sędzia uznał, że to obraża majestat jego sądu i wymierzył mu karę 4 dni więzienia. Mężczyzna i tak „miał szczęście” bo mogli go ukarać nawet 14 dniami aresztu i 10 tysiącami zł. grzywny.

Policjanci zatrzymali „złoczyńcę” i odprowadzili do celi. Następnego dnia przetransportowano go do aresztu.

Tabaka jest szczególnie popularna na Kaszubach, Kociewiu i Śląsku. Przez kilka lat do 2000 roku jej używanie było w ogóle zakazane.