Wałęsa opowiedział o swoim… pogrzebie. Zamierza zostać skremowany w koszulce z napisem KONSTYTUCJA

W rozmowie z Radiem ZET Lech Wałęsa pytany był o noszenie koszulki z napisem KONSTYTUCJA podczas oficjalnych wizyt. Zauważono, że zakłada je niezwykle często. Ekspert od kablowania powiedział, że nie zamierza zrezygnować z tego ubioru i wyznał, że chce być w niej nawet pochowany. Opowiedział także o swoim przyszłym pogrzebie.

74-letni były prezydent Lech Wałęsa nieraz mówił już o swojej śmierci. Po raz pierwszy miało to miejsce podczas pogrzebu reżysera Andrzeja Wajdy. – A ja mogę dopowiedzieć: niedługo się spotkamy, spakowany jestem już – powiedział wówczas Wałęsa.

Niedawno były prezydent wziął udział w pogrzebie byłego prezydenta, Georga Busha. Ubrany był w koszulkę z napisem KONSTYTUCJA. – Powiedziałem, że nawet do trumny, jeśli nie dojdziemy do wolności, to proszę mnie też włożyć w tej koszulce – zapowiedział wcześniej były prezydent.

W rozmowie z Radiem ZET Wałęsa powtórzył te zapewnienie. Oprócz tego dodał, że chce być skremowany, ale z wcześniej założoną na siebie koszulką z tym napisem.

– Dopóki nie poprawi się stan rzeczy w Polsce, to nawet do trumny proszę mnie włożyć w tej koszulce, a potem spalić – zadeklarował były prezydent Lech Wałęsa.

