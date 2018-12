Zabił ponad 80 kobiet. Najokrutniejszy rosyjski seryjny morderca skazany na drugie dożywocie

Byłego rosyjskiego milicjanta Michaiła Popkowa, który już wcześniej został skazany na dożywocie za zabójstwo 22 kobiet, w poniedziałek skazano na drugi dożywotni wyrok, gdy sąd uznał go za winnego jeszcze 56 zabójstw – podały rosyjskie agencje.

Jak poinformowano, irkucki sąd obwodowy uznał Popkowa za winnego zabójstw 56 kobiet między rokiem 1992 a 2007. AFP pisze, że liczba zabójstw, których się dopuścił, znacznie przekracza „rekord” dwóch innych rosyjskich seryjnych morderców.

Były rosyjski milicjant z syberyjskiego miasta Angarsk został aresztowany w roku 2012 we Władywostoku. W roku 2015 został skazany na dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 22 kobiet. Wówczas też przyznał się do zamordowania kolejnych 59 kobiet, lecz śledczy nie byli w stanie udowodnić trzech zabójstw.

W latach 1994-2000 w porze wieczornej i nocnej w miejscach publicznych Angarska ginęły kobiety w wieku 17-38 lat. Ich ciała, noszące ślady przemocy i napaści seksualnej, były odnajdywane na terenie obwodu irkuckiego – w lasach, na cmentarzach, na poboczach dróg. W pobliżu niektórych ciał wykryto ślady samochodu terenowego łada niva, w związku z czym sprawdzono wszystkich właścicieli aut tej marki w Angarsku. Pobrano od nich materiał genetyczny, który porównano z DNA znalezionym na ciałach ofiar. W ten sposób policja dotarła do Popkowa.

Morderca nazywał siebie „czyścicielem” i twierdził, że zabijał tylko kobiety, „które prowadziły rozwiązły tryb życia”. Podczas pierwszego procesu sąd ustalił, że Popkow proponował kobietom spotkanym wieczorem lub w nocy podwiezienie lub wspólne spędzenie czasu.

Do części morderstw miało dojść w czasie pełnienia przez Popkowa obowiązków służbowych w milicji. Mężczyzna wykorzystywał radiowóz i mundur milicjanta do zwabienia przyszłych ofiar. AFP pisze, że jako oficer milicji Popkow – by uniknąć podejrzeń – uczestniczył w dochodzeniu w sprawie kilku zabójstw kobiet.

Testy psychiatryczne wykazały, że Popkow nie cierpi na zaburzenia psychiczne.