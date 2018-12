Zmiennopłciowi wykańczają kobiecy sport. 100-kilowy chłop Mouncey największą gwiazdorem kobiecej reprezentacji Australii [FOTO]

Niejaka Hannah Mouncey de domo Callum Mouncey został największa gwiazdorem kobiecej piłki ręcznej w Australii. Ten mierzący sobie 190 cm wzrostu zmiennopłciowiec jeszcze w 2016 roku grał w męskiej reprezentacji Australii.

29-letni dziś Hannah Mouncey w 2015 roku jeszcze jako Callum umyśliła sobie, że zostanie kobietą. Wtedy grała w męskiej reprezentacji piłki ręcznej. Wcześnie jeszcze była zawodnikiem australijskiego rugby.

Jeszcze rok temu nie został dopuszczony do rozgrywek w lidze kobiecej, ale od tego sezonu już może grać.

Mouncey ma 190 wzrostu i waży około 100 kg. Odkąd pojawił się na parkietach w kobiecej lidze piłce ręcznej stał się jej największym gwiazdorem. Szybko trafił nawet do reprezentacji i teraz prowadzi Australię ku zwycięstwom w Mistrzostwach Azji w Piłkę Ręczną.

Mouncey rozpędza się z meczu na mecz. Przeciwko Kazaszkom zdobył 4 gole, ale Japonkom i Irankom strzelił po osiem.

Mouncey skarży się iż zarzuca mu się zbyt duża wagę. Według niej przy tak szybkiej i dynamicznej grze jaka jest piłka ręczna duża waga wcale nie jest dużym atutem.

Twierdzi również, że krytykując go krzywdzi się tez inne kobiety i dziewczęta.

„Pomyslicie jaki przekaz na temat ich ciał płynie do kobiet i dziewcząt. Mówi się im, że jak są zbyt duże, to nie mogą grać. To wsteczne i niebezpieczne” – pisał w brytyjskim „The Guardian”.

Tomorrow we have the chance to do what we came here for, win and we qualify for the WC to be held here in Kumamoto again next year. The game will be played at 4:00 pm in Japan, which is 6:00 pm AEDT pic.twitter.com/603xRzU5yd

— Hannah Mouncey 🤾‍♀️ (@HannahMouncey) December 7, 2018