Znamy wyniki sekcji zwłok 24-letniej Roksany, która zaginęła dwa dni po ślubie. Co było przyczyną śmierci?

– W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok, mamy wstępne wyniki – poinformowała Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Chodzi o sprawę 24-letniej Roksany ze Skarszew, która zaginęła dwa dni po ślubie. Jej ciało znaleziono w samochodzie na dnie jeziora.

Roksana R. wyszła z domu w Skarszewach 3 grudnia około godz. 8.30 rano. Jak stwierdzili śledczy pojechała samochodem w stronę Stargardu Gdańskiego. Pojechała kupić bułki i pozałatwiać sprawy urzędowe związane ze ślubem. Dwa dni wcześniej bowiem, szczęśliwa wyszła za mąż.

Jej ciało w samochodzie nurkowie odnaleźli na dnie jeziora Borówno Wielkie, w pobliżu miejsca zamieszkania. Dziś poznaliśmy pierwsze wyniki sekcji zwłok.

– W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok, mamy wstępne wyniki. Bezpośrednią przyczyną śmierci było utonięcie – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Nie wiadomo jednak ciągle, co doprowadziło do utonięcia, czy był to wypadek, czy też działanie celowe. – Trudno powiedzieć, co było przyczyną zdarzenia, cały czas to ustalamy. Można założyć taką wersję, ale czy rzeczywiście tak było, dopiero to wyjaśniamy – tłumaczy rzeczniczka.

Grażyna Wawryniuk dodała też, że są to jedynie wstępne wyniki sekcji zwłok, a na pełne trzeba będzie poczekać przynajmniej kilka tygodni. – Będziemy jeszcze musieli poczekać na wyniki końcowe, w tym toksykologiczne – powiedziała.