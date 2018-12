„Członkowie partii o. Rydzyka mogą się do nas przyłączyć”. Poseł Wilk z partii Wolność o eurowyborach i koalicji z Ruchem Narodowym [VIDEO]

Jacek Wilk z partii Wolność był gościem prorządowej telewizji „wPolsce”. Opowiedział o ewentualnej koalicji z partią Marka Jakubiaka. Odniósł się również do tworzonej przez środowisko związane z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR nowej partii.

– Jest możliwe że niektóre osoby z tych środowisk które nie najprzychylniej patrzą się na podejście PiS do Unii Europejskiej, mogą się do nas przyłączyć – ocenił Jacek Wilk.

Prowadzący rozmowę przyznał, że kampania PiS będzie prounijna, z tym że „jak to on [premier – red.] powiedział, musi być to prawidłowe” i zapytał, na kogo zdaniem Jacka Wilka zagłosują osoby, którym PiS jest bliski, ale są przeciwni Unii Europejskiej.

– Eurosceptycy bliscy PiS zagłosują na nas. Wszystko wskazuje na to, że zostaniemy jedyną opcją uniosceptyczną. My jesteśmy miłośnikami Europy, bo na tym to wszystko polega, że my kochamy Europę, ale taką, jaką ona zawsze była. Europę zbudowano na cywilizacji łacińskiej, indywidualizmie, rozumie racjonalnym, konkurencji, wolnej przedsiębiorczości, a nie komunizmie. Im więcej komunizmu tym bardziej się trzeba temu sprzeciwiać – ocenił poseł Wolności.

– I dla wszystkich eurosceptyków to jest ta opcja – zaznaczył Jacek Wilk.

Prowadzący zapytał, czy można spodziewać się, że Marek Jakubiak dołączy do uniosceptycznej koalicji wolnościowców z narodowcami.

– Marek Jakubiak dał sobie czas na podjęcie decyzji. My go zachęcamy oczywiście jak najbardziej do tego, aby utworzył swoją federację. On też obiecał nam, że jeśli ją utworzy to będzie z nami w jakimś przychylnym stosunku i może uda się połączyć siły. Na razie jednak postanowił się skupić na tworzeniu – powiedział Wilk.

– Drzwi są otwarte – zaznaczył Jacek Wilk, poseł partii Wolność.

Źródło: youtube.com