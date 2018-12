Dobromir Sośnierz uwięziony w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. „Jakiś wariat lata na dworze ze strzelbą”

Dobromir Sośnierz przebywa aktualnie w budynku Parlamentu Europejskiego. Policja zablokowała wejścia i wyjścia do budynku ze względów bezpieczeństwa.

Dobromir Sośnierz napisał, iż razem z setkami pracowników i posłów jest zamknięty w środku. Policja zablokowała budynek ponieważ istnieje podejrzenie, iż mamy do czynienia z zamachem terrorystycznym.

– Wychodzi na to, że to my siedzimy w więzieniu, ponieważ jakiś wariat lata na dworze ze strzelbą – napisał europoseł partii Wolność.

Parlament Europejski zamknięty po zamachach na jarmarku w Strasbourgu — razem z setkami pracowników i posłów w środku… Wychodzi na to, że to my siedzimy w więzieniu, ponieważ jakiś wariat lata na dworze ze strzelbą. Rządzą nami tchórze i panikarze. pic.twitter.com/KFLcIIlocX — Dobromir Sośnierz (@D_Sosnierz) December 11, 2018

Trwa policyjna obława na napastnika. Siły bezpieczeństwa twierdzą, iż 29 letni mężczyzna jest im znany i był uznany za niebezpiecznego.