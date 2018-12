HIT Internetu! Tak promują elektromobilność Morawieckiego w TVP. Po tej scenie z „Klanu” padniecie ze śmiechu [VIDEO]

Taką propagandę umieją robić tylko polskie telewizje głównego ścieku. W tym samym dniu, kiedy premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przeznaczenie kilkunastu miliardów na elektromobilność, a w TVP u Kurskiego pojawiła się scena, w której jeden z bohaterów namawia drugiego do przerzucenia się na samochód elektryczny.

– Traktujemy kwestię elektromobilności poważnie. W ciągu najbliższych 10 lat mamy zamiar przeznaczyć na ten cel co najmniej 3 miliardy euro – napisał w poniedziałek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj więcej: Morawiecki oszalał! Wyda kilkanaście miliardów z pieniędzy podatników na utopijny projekt. „Traktujemy tę kwestię poważnie”

W tym samym dniu w „Klanie” w TVP pojawiła się scena, w której dwaj bohaterowie rozmawiają o samochodach. Jeden namawia drugiego do przerzucenia się na „elektryka”.

– A może byś się w taki przesiadł – zagaja jeden z bohaterów. – Jaki? – pyta drugi.

– Elektryczny, one cicho jeżdżą. Właśnie się zastanawiam czy sobie nie kupić – odpowiada.

– I gdzie go będziesz ładował? – dopytuje drugi. – O tutaj widzisz jest ładowarka – mówi nasz bohater. Na co drugi odpowiada: – To pewnie niedługo pewnie będzie ich jeszcze więcej.