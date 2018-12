Jasnowidz Jackowski nie ma wątpliwości. Wypowiedział się na temat tajemniczej śmierci 24-letniej Roksany

Najbardziej popularny jasnowidz w Polsce wypowiedział się na temat tajemniczej śmierć 24-letniej Roksany R. Kobiety, która zaginęła dwa dni po swoim ślubie, ta śmierć do dziś budzi wiele wątpliwości. Jaka jest teoria Krzysztofa Jackowskiego na ten temat?

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w województwie pomorskim, gdzie ciało młodej mężatki odnaleziono w samochodzie na dnie jeziora Borówno Wielkie. Jak podaje policja, w wyniku sekcji zwłok stwierdzono, że śmierć kobiety nastąpiła w wyniku utonięcia.

O opinię w tej sprawie „Super Express” poprosił Krzysztofa Jackowskiego, najbardziej znanego jasnowidza w Polsce.

Młoda mężatka, Roksana R. zaginęła w poniedziałkowy poranek, 3 grudnia, sama 24-latka miała powiedzieć swojemu mężowi, że zamierza pojechać do sklepu kupić bułki. Po niespełna tygodniu poszukiwań, zwłoki kobiety odnaleziono w samochodzie na dnie jeziora.

Słynny jasnowidz z Człuchowa, opowiada „Super Exressowi”, że brał udział w poszukiwaniach 24-letniej Roksany.

– Do mnie przyjechał ktoś z rodziny tej pani, jeszcze gdy jej szukano. Ja wskazywałem właśnie na jezioro czy okolice jeziora – zaczął Krzysztof Jackowski.

– Ja sądzę, że to nie było morderstwo. Gdy przeprowadzałem wizję, to nie miałem odczucia, by to było morderstwo. To może nawet nie był nieszczęśliwy wypadek – powiedział se.pl słynny jasnowidz z Człuchowa.

Źródło: Super Express/PAP